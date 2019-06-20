Основные технические трудности устранены, Eurosport.ru снова доступен

Редакция Eurosport.ru приносит извинения за перебои в деятельности сайта в последние дни. Они связаны с техническими работами, из-за которых возникли трудности в публикации материалов на всех версиях Eurosport.

В настоящий момент большая часть работ завершена, многие функции сайта снова доступны. Оставшиеся сервисы, такие как push-оповещения, вернутся в полном объеме к концу недели.

Еще раз приносим извинения за возникшие неудобности. Оставайтесь с нами: у нас вышел новый подкаст о переходе Мбаппе в «Ливерпуль» и рассказ о дочери Тутберидзе. Здесь можно заценить спасительный гол Месси и реакцию болельщиков на трансфер Ордеца. А еще Кучеров собрал богатую коллекцию наград в НХЛ, а Зинченко на долгие годы связал себя с «Ман Сити».

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