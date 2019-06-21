Что такое Европейские игры?

II Европейские Игры-2019, МинскGetty Images

Это континентальный мультиспортивный турнир – если говорить совсем просто и понятно, это Олимпиада для одной половины Евразии. Подобные форумы есть практически на каждом материке. Например, Азиатские и Панамериканские Игры проходят с начала 50-х, в Африке и странах Тихоокеанского региона их проводят с середины 60-х, а Игры Содружества между всеми бывшими британскими колониями устраивают с 1930-го.

В Европе первый турнир этого формата прошел в 2015-м в Баку. Азербайджан всегда масштабно и дорого проводит подобные ивенты – начиная с «Евровидения-2012» и заканчивая Гран-при «Формулы-1». Оргкомитет Игр-2015 возглавляла первая леди Мехрибан Алиева. По подсчетам BBC, Азербайджан потратил на организацию около трех миллиардов долларов. Два миллиона из них ушли на гонорар Леди Гаги, выступившей на церемонии открытия.

Вторые Европейские игры могли пройти в России. Изначально главным претендентом казалась Нидерланды, но через год после одобрения ее заявки голландцы отказались – спонсоры не потянули бюджет в 65 миллионов долларов. Глава Европейского олимпийского комитета Патрик Хики договорился с Россией. Вероятными местами для Игр называли Казань и Сочи, но в 2015-м грянул гигантский допинговый скандал, и русским запретили проводить крупные спортивные мероприятия.

Чем Игры в Минске отличаются от Игр в Баку?

II Европейские Игры-2019, МинскGetty Images

Во-первых, стоимостью. В 2016-м президент Александр Лукашенко сказал, что на форум потратят примерно 50 миллионов долларов, и назвал эту сумму слезами для страны. Но если посмотреть на смету, выделенную из госбюджета за два последних года, то получается, что на Европейские игры Белоруссия потратит 120 миллионов долларов.

Во-вторых, размахом. По сравнению с бакинским ивентом Игры-2019 сжались с 17 до 10. Число видов спорта уменьшилось вдвое – с 30 до 15. Полностью исчезли плавательные дисциплины, в которых на любом мультиспортивном соревновании разыгрывается гигантская часть медалей. Не будет классического и пляжного волейболов. В целом, если посчитать все комплекты наград, их стало меньше примерно на 20% – 200 против 252 в Азербайджане.

От России поедут топ-спортсмены, как на Универсиаду?

В 2015-м русские вынесли всех в медальном зачете и забрали примерно треть всего золота – 79 наград высшей пробы из 253 уехали из Азербайджана на Русь. В 2019-м сборная России будет самой обширной, даже больше хозяев белорусов. В некоторых видах она едет за победой, любой другой итог соревнований в федерациях воспримут как провал.

Например, в художественной гимнастике сестры-близнецы Дина и Арина Аверины – главные фаворитки. Они неоднократные абсолютные чемпионки мира и Европы, поэтому поражение никто даже не обсуждает. В спортивной гимнастике тренеры собрали крепкий состав – призеры Евро Давид Белявский и Ангелина Мельникова.

На золото Россия будет претендовать в вольной борьбе и пляжном футболе – в Минск приехали действующий олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, а русская сборная по бич-соккеру дважды выигрывала ЧМ и победила на Европейских играх-2015. На пьедестал надеются другие звезды своих видов: молодая звездочка Дженнифер Акиниймика в легкой атлетике, Степан Марянян и Сергей Семенов в греко-римской борьбе, Марина Мохнаткина в самбо, Олеся Ромасенко и Иван Штыль в гребле на каноэ.

Насколько Европейские игры – престижное соревнование?

Европейские игры, Минск-2019From Official Website

Конечно, по статусу и истории они отличаются от Олимпиад, чемпионатов мира и континента, поэтому на них не приезжают все главные селебрити. Но в России, например, победители Игр-2015 получили от государства такие же призовые, как на чемпионатах Европы – по 112 тысяч рублей (примерно 1700 долларов) за золотую награду.

В девяти из 15 видов спорта участие в Играх Европы дает путевку на Олимпиаду. Например, стрелки из лука мотивированы на победу, потому что чемпионы олимпийских дисциплин автоматически едут в Токио-2020, рейтинговые очки в бадминтоне приравнены к выступлениям на Евро, а в настольном теннисе медалисты одиночного разряда и победители парного тоже квалифицируются на Олимпиаду.

На Европейские игры приедут звезды?

Да, в Минске хватит олимпийских чемпионов. Например, на турнире по баскетболу 3х3 обещают очень высокий уровень – динамику на корте поддерживают чистое время матча и практически безостановочное месилово под кольцом.

Помимо золотого медалиста Олимпиады-2016 Садулаева в Белоруссию прилетели дзюдоистка Майлинда Кельменди (первая победительница ОИ из Косово) и даже шестикратный олимпионик Джейсон Кенни, выступающий в велогонках на треке. С Украины прибудет гимнаст и чемпион Игр-2016 в параллельных брусьях Олег Верняев, а местные трибуны надеются на батутиста из Витебска Владислава Гончарова, бравшего золото в Рио.

Германия тоже поставит легенд – действующие чемпионы Олимпиады каноисты Себастьян Брендель и Макс Хофф защитят добытую в Баку победу, а к столу для настольного тенниса выйдут немецкие легенды Тимо Болль и Дмитрий Овчаров.

Как изменится Минск на время и после Европейских игр?

Подобные спортивные ивенты – отличный повод для стран бывшего СССР осовременить отдельные города. Универсиады сделали лучше Красноярск и Казань, Олимпиада превратила Сочи в уголок XXI века среди кубанского Ренессанса, ради Игр Европы принарядилась и белорусская столица.

На организацию у властей было меньше двух лет, для Игр в Минске разморозили кучу долгостроев. Например, в Студенческой деревне – комплексе общежитий для молодежи из университетов – закончили 25-этажный комплекс, на который не хватало денег с 2012 года. В Студдеревне и будут жить спортсмены. Для этого по традиции, тянущейся еще с Олимпиады-1980, из общаг временно выселили всех студентов.

В главном городе республики отремонтировали 215 тысяч квадратных километров дорог. Жители страдали из-за вечных дорожных работ на местном МКАДе, но после Игр им останется нормальный асфальт. В столичном аэропорту сделали вторую взлетно-посадочную полосу, магазины теперь красиво подсвечены вечерней иллюминацией, на домах помыли и покрасили фасады, реконструировали стадион «Динамо» – Минск сделал отличный косметический ремонт. Наследие Европейских игр останется не спортсменам, а простым жителям.

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