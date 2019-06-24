Русская версия журнала GQ выделила 150 самых влиятельных людей России в 2019 году. «Первые лица государства и главные герои последних событий, меняющие нашу реальность каждый день», – так редакция объяснила критерии отбора.

Среди спортивных селебрити в список попали президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава ФИДЕ Аркадий Дворкович, глава РФС Александр Дюков, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, глава ОКР Станислав Поздняков.

Помимо них в рейтинг вошли главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг, президент ФХР Владислав Третьяк, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, руководитель ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Из других разделов можно выделить бизнесменов – владельца «Челси» Романа Абрамовича, главу «Газпрома» (основного спонсора «Зенита») Алексея Миллера, совладельца «Северстали» Алексея Мордашова и Алишера Усманова.

Список целиком доступен на сайте журнала GQ.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора 7 октября 2018 года и защитил звание чемпиона UFC в легком весе.

Этери Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку-2018 Алину Загитову и вице-чемпионку Игр в Пхёнчхане Евгению Медведеву.

Станислав Черчесов привел сборную России к четвертьфиналу домашнего чемпионата мира-2018.

Хабиб и Овечкин претендуют на звание «Спортсмен года» по версии GQ, Семак – на «Открытие года»

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