Путин принял приглашение Лукашенко и прилетит на закрытие Европейских игр

Путин принял приглашение Лукашенко и прилетит на закрытие Европейских игр
Eurosport

1 час назад

Знак внимание от соседей соседям.

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр.

Путин подтвердил приезд в Минск в телефонном разговоре с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

«Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил коллегу поучаствовать в церемонии закрытия II Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял», – сообщил представитель пресс-службы Лукашенко.

Европейские игры в Минске стартовали 21 июня. Церемония закрытия пройдет в столице Белоруссии 30 июня.

  • После пятого дня соревнований сборная России лидирует в медальном зачете. У русской команды 49 наград, из которых 22 золотые.
  • Белорусская сборная идет на втором месте с 39 медалями (12 золотых).

В Минске стартуют Европейские игры. Что это такое? Россия опять всех вынесет? А звезды будут?

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