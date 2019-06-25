Путин принял приглашение Лукашенко и прилетит на закрытие Европейских игр
Знак внимание от соседей соседям.
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр.
Путин подтвердил приезд в Минск в телефонном разговоре с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
«Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил коллегу поучаствовать в церемонии закрытия II Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял», – сообщил представитель пресс-службы Лукашенко.
Европейские игры в Минске стартовали 21 июня. Церемония закрытия пройдет в столице Белоруссии 30 июня.
- После пятого дня соревнований сборная России лидирует в медальном зачете. У русской команды 49 наград, из которых 22 золотые.
- Белорусская сборная идет на втором месте с 39 медалями (12 золотых).
В Минске стартуют Европейские игры. Что это такое? Россия опять всех вынесет? А звезды будут?
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