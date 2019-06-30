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Россия досрочно победила в медальном зачете Европейских игр-2019

Россия досрочно победила в медальном зачете Европейских игр-2019
Eurosport

55 мин. назад

Сюрприз-сюрприз.

Сборная России победила в общекомандном зачете Европейских игр в Минске.

Перед последним днем соревнований у русских спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. Сборная Белоруссии, идущая второй, уступает 19 золотых наград и потеряла математические шансы догнать Россию.

  • В последний день Европейских игр разыграют 36 комплектов наград.
  • На первых Европейских играх в 2015 году Россия выиграла 79 золотых медалей.

В Минске стартуют Европейские игры. Что это такое? Россия опять всех вынесет? А звезды будут?

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