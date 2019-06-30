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Россия выиграла общекомандный зачёт Европейских игр, собрав 109 медалей
В Минске завершился один из главных спортивных ивентов лета.
Россия выиграла общекомандный зачет II Европейских игр, завоевав 109 медалей.
На счету спортсменов из России 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место у хозяев из Белоруссии – 69 медалей (24-16-29), Украина заняла третью строчку – 51 награда (16-17-18).
В последний день соревнований русские атлеты взяли 13 медалей.
- В 2015-м на I Европейских играх в Баку Россия победила в медальном зачете –164 медали (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых).
- В церемонии закрытия примут участие Владимир Путин и Александр Лукашенко.
В Минске стартуют Европейские игры. Что это такое? Россия опять всех вынесет? А звезды будут?
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