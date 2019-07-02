В интернете набирает популярность новый флешмоб – #BottleCapChallenge. Его участники должны ударом ноги (обязательно с разворота!) открутить крышку бутылки.

Старт флешмобу дал казахстанский боец MMA Карен Пашикян, опубликовавший в инстаграме пример того, что нужно делать. Пашикян назвал свой прием «новым челленджем для всех ударников».

Флешмоб, запущенный Кареном, тут же набрал обороты. Вскоре к нему подключился английский актер Джейсон Стэйтем (ранее Пашикян бросил ему вызов) – и элегантно сбил крышку с бутылки.

А вот у бойца смешанного стиля Макса Холлоуэя справиться с задачей не получилось.

Зато у его коллеги Конора Макгрегора – вполне.

Чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова решила задачу оригинально – при помощи банки огурцов.

Конор Макгрегор, который принял участие в челлендже, по-прежнему не может найти соперника для своего следующего боя.

По словам главы UFC Дэйны Уайта, существует реальный вариант, при котором Макгрегор завершит карьеру.

Сбив крышку с бутылки, Конор бросил вызов американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру.

Боец засунул палец в задний проход соперника и получил штраф

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