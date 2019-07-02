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ВАДА открыло 43 дела против русских спортсменов после проверки проб из московской лаборатории
Нас снова ждут интересные дни.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проверило базу данных московской антидопинговой лаборатории, полученную в начале 2019 года.
Официальный релиз сообщает, что агентство открыло 43 дела против российских спортсменов. Информация направлена в международные спортивные федерации, каждая из которых займется проверкой информации. После расследований федерации примут решение по каждому спортсмену.
Всего выявлено 298 атлетов из России с подозрительными допинг-пробами. До конца 2019 года эти случаи также будут переданы в международные федерации.
- Эксперты ВАДА завершили работу по получению допинг-проб в апреле.
- Перепроверка проб из московской лаборатории проводится в Лозанне.
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