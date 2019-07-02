ВАДА открыло 43 дела против русских спортсменов после проверки проб из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проверило базу данных московской антидопинговой лаборатории, полученную в начале 2019 года.

Официальный релиз сообщает, что агентство открыло 43 дела против российских спортсменов. Информация направлена в международные спортивные федерации, каждая из которых займется проверкой информации. После расследований федерации примут решение по каждому спортсмену.

Всего выявлено 298 атлетов из России с подозрительными допинг-пробами. До конца 2019 года эти случаи также будут переданы в международные федерации.

Эксперты ВАДА завершили работу по получению допинг-проб в апреле.

Перепроверка проб из московской лаборатории проводится в Лозанне.

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