Флешмоб #BottleCapChallenge набирает популярность среди спортсменов и других знаменитостей.

Актриса Яна Кошкина, снимающаяся в сериалах на телеканале ТНТ, последовала примеру Ирины Морозюк и открыла бутылку грудью. Кошкина передала эстафету хоккеисту ЦСКА и сборной России Кириллу Капризову.

Также к челленджу присоединилась балерина Анастасия Волочкова. «Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу», – написала Волочкова, у которой все получилось очень грациозно.

Полузащитник пока еще «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил Златану Ибрагимовичу. Чтобы превзойти легенду, он открыл сразу две бутылки.

Флешмоб #BottleCapChallenge запустил казахстанский боец MMA Карен Пашикян; его суть заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки при помощи удара ногой.

Участники челленджа изобрели другие способы: бутылку открывали шайбой, коньками и даже гимнастической булавой.

Жена украинского футболиста поддержала #BottleCapChallenge и откупорила бутылку грудью

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