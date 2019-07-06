Пока вы спали, Кошкина открыла бутылку грудью, а Волочкова крутанулась идеальнее Стэйтема
Все изобретательнее и изобретательнее.
Флешмоб #BottleCapChallenge набирает популярность среди спортсменов и других знаменитостей.
Актриса Яна Кошкина, снимающаяся в сериалах на телеканале ТНТ, последовала примеру Ирины Морозюк и открыла бутылку грудью. Кошкина передала эстафету хоккеисту ЦСКА и сборной России Кириллу Капризову.
Также к челленджу присоединилась балерина Анастасия Волочкова. «Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу», – написала Волочкова, у которой все получилось очень грациозно.
Полузащитник пока еще «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил Златану Ибрагимовичу. Чтобы превзойти легенду, он открыл сразу две бутылки.
- Флешмоб #BottleCapChallenge запустил казахстанский боец MMA Карен Пашикян; его суть заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки при помощи удара ногой.
- Участники челленджа изобрели другие способы: бутылку открывали шайбой, коньками и даже гимнастической булавой.
Жена украинского футболиста поддержала #BottleCapChallenge и откупорила бутылку грудью