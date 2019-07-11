Getty Images

CAS удовлетворил апелляцию Мутко. Теперь он может ехать на Олимпиаду

CAS удовлетворил апелляцию Мутко. Теперь он может ехать на Олимпиаду
Eurosport

56 мин. назад

Наверное, Виталий Леонтьевич уже купил билеты в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по апелляции бывшего министра спорта России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

«Поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года апелляция удовлетворена. Вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета решение от 5 декабря 2017 года аннулировано», – говорится в тексте решения.

  • Исполком МОК запретил Мутко появляться на Олимпиадах в любом качестве после допингового скандала в Сочи-2014.
  • Сейчас Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

Мутко: «Если Федун уйдет, «Спартак» отправится в первый дивизион»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте