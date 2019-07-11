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CAS удовлетворил апелляцию Мутко. Теперь он может ехать на Олимпиаду
Наверное, Виталий Леонтьевич уже купил билеты в Токио.
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по апелляции бывшего министра спорта России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
«Поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года апелляция удовлетворена. Вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета решение от 5 декабря 2017 года аннулировано», – говорится в тексте решения.
- Исполком МОК запретил Мутко появляться на Олимпиадах в любом качестве после допингового скандала в Сочи-2014.
- Сейчас Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.
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