Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по апелляции бывшего министра спорта России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

«Поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года апелляция удовлетворена. Вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета решение от 5 декабря 2017 года аннулировано», – говорится в тексте решения.

Исполком МОК запретил Мутко появляться на Олимпиадах в любом качестве после допингового скандала в Сочи-2014.

Сейчас Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

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