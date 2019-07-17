Eurosport
Джорджина, Антонелла и Кастерова. Какими будут девушки спортивных звезд через 30 лет
Мы знаем, что это тебя уже достало.
Лавина фильтра старения в приложении FaceApp продолжается: за несколько дней медиа успели состарить футболистов, фигуристов и остальных.
Мы пошли другим путем и испытали фильтр не на спортсменах, а на их женах. Но некоторые почти не изменились.
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