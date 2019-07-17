Шестилетний мальчик из Чечни отжался 4618 раз и установил мировой рекорд

Шестилетний Рохим Куриев из Чечни установил два мировых рекорда в отжимании от пола.

«Сегодня Рохим Куриев побил два мировых рекорда. Рекорд «наибольшее количество отжиманий от пола за 2 часа в мире среди мальчиков 6 лет с результатом 4183 повторения» и второй рекорд «наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет с результатом 4618 повторений» объявляю официальной зафиксированным», – сказал в эфире ЧГТРК «Грозный» главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Предыдущий рекорд установил шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии.

Льянов отжался 4445 раз за один подход в июне 2019-го.

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