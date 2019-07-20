В комментах Леди Гаги – жара. Люди зовут на футбол и признаются в любви любимым клубам

В инстаграме известной американской певицы Леди Гаги несколько дней продолжается флешмоб: русскоязычные пользователи оставляют бесчисленное количество комментариев на разные темы.

Все началось с осуждений из-за того, что 33-летняя Гага якобы увела у российской модели Ирины Шейк бойфренда – актера Брэдли Купера. Теперь в комментах публикуют все подряд: постят ненавязчивую рекламу, обсуждают погоду и кулинарные рецепты. Некоторые используют #гагачат, чтобы продвинуть свой аккаунт и увеличить число подписчиков.

Встречаются и комментарии на спортивную тематику. Фанат ЦСКА выразил любовь к своему клубу.

Спортивный бар приглашает на просмотр футбольной трансляции и обещает свежайшее пиво.

Отметился спортивный журналист Илья Трифанов – он отвечал модному блогеру Полине Трубенковой, которая пошутила, что набрала 1,7 миллиона подписчиков именно благодаря флешмобу.

Еще раньше пропиарился омский «Авангард» – они обратили внимание на ситуацию в твиттере и пригласили Леди Гагу в Балашиху, где базируются во время реконструкции домашней арены.

«Певицу Леди Гагу ругают в инстаграме, в том числе русскоговорящие пользователи. А мы не ругаем, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», проводи тут отпуск! Хоккейное сообщество – самое дружелюбное в мире, в нем нет осуждения и травли.

P.S. С нас ковер», – пообещали омичи, вспомнив падение Жозе Моуринью после символического вбрасывания.

Подключились и белорусы – гандбольный клуб имени Мешкова сообщил важную информацию о том, что начал предсезонную подготовку.

У Шейк и Купер есть двухлетняя дочь – это усилило недовольство комментирующих.

До Купера Шейк встречалась с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Видео, где Туктамышева катается под Леди Гагу, а Медведева и Вейр душевно подпевают

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