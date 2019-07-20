Eurosport

Участники лиги «Богатыри мира» сдвинули танк весом 46 тонн на метр

Участники лиги «Богатыри мира» сдвинули танк весом 46 тонн на метр
Eurosport

50 мин. назад

Вот это мощь!

20 июля в Петрозаводске открылись соревнования SCL – Strongman Champion League «Богатыри мира», куда приехали 12 богатырей из России, Латвии, Финляндии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, Грузии и других стран.

Как сообщает РИА «Новости», две тройки спортсменов сдвинули почти на метр танк Т-80 весом 46 тонн – теперь эти спортсмены претендуют на рекорд Гинесса.

«Мы рассчитываем, что рекорды, достигнутые сегодня, попадут в Книгу Гиннесса», – заявил организатор соревнований Вадим Маркелов.

  • Первыми танк сдвинули участники из России, Швеции и Англии.
  • Вторыми – участники из России, Белоруссии и Латвии.

Пауэрлифтер из Мичигана сдвинул двухтонный внедорожник ради спасения человека

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте