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Участники лиги «Богатыри мира» сдвинули танк весом 46 тонн на метр
Вот это мощь!
20 июля в Петрозаводске открылись соревнования SCL – Strongman Champion League «Богатыри мира», куда приехали 12 богатырей из России, Латвии, Финляндии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, Грузии и других стран.
Как сообщает РИА «Новости», две тройки спортсменов сдвинули почти на метр танк Т-80 весом 46 тонн – теперь эти спортсмены претендуют на рекорд Гинесса.
«Мы рассчитываем, что рекорды, достигнутые сегодня, попадут в Книгу Гиннесса», – заявил организатор соревнований Вадим Маркелов.
- Первыми танк сдвинули участники из России, Швеции и Англии.
- Вторыми – участники из России, Белоруссии и Латвии.
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