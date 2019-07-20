20 июля в Петрозаводске открылись соревнования SCL – Strongman Champion League «Богатыри мира», куда приехали 12 богатырей из России, Латвии, Финляндии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, Грузии и других стран.

Как сообщает РИА «Новости», две тройки спортсменов сдвинули почти на метр танк Т-80 весом 46 тонн – теперь эти спортсмены претендуют на рекорд Гинесса.

«Мы рассчитываем, что рекорды, достигнутые сегодня, попадут в Книгу Гиннесса», – заявил организатор соревнований Вадим Маркелов.

Первыми танк сдвинули участники из России, Швеции и Англии.

Вторыми – участники из России, Белоруссии и Латвии.

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