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«Даллас Ковбойс» – самый ценный клуб в мире, «Реал» и «Барса» – в топ-5
Вторую строчку в топе заняла команда из MLB.
Журнал Forbes составил рейтинг топ-50 самых ценных спортивных клубов в мире.
Первую строчку в рейтинге заняла команда НФЛ «Даллас Ковбойс», ее стоимость оценивается в 5 миллиардов долларов. Далее идут «Нью-Йорк Янкис» (MLB, 4,6 млрд), «Реал» (футбол, 4,24), «Барселона» (футбол, 4,02), «Нью-Йорк Никс» (НБА, 4), «Манчестер Юнайтед» (футбол, 3,81), «Нью-Ингленд Пэтриотс» (НФЛ, 3,8), «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА, 3,7), «Голден Стэйт Уорриорс» (НБА, 3,5) и «Нью-Йорк Джайантс» (НФЛ, 3,3).
- Полностью с рейтингом можно ознакомиться по этой ссылке.
- «Даллас» пять раз побеждал в Супербоуле, последний раз – в 1995 году.
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