Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду зарабатывает на рекламе в инстаграме больше всех спортсменов.

Рейтинг опубликовал Hooper HQ. По данным источника, 34-летний Роналду получает за рекламный пост 875 тысяч евро. На втором месте – нападающий «ПСЖ» Неймар (648 тысяч), третий – Лионель Месси из «Барселоны» (581 тысяча).

Другие виды спорта в топ-10 представляют баскетболист Леброн Джеймс и крикетист Вират Кохли. На 11-м месте – боец UFC Конор Макгрегор. Теннисистка Серена Уильямс расположилась на 16-м месте.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Летом 2018 года Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 112 миллионов евро.

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