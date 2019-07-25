Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта из России моложе 40 лет.

30-летний Хабиб получил итоговый балл 73,18, выведенный из количества доходов, упоминаний в медиа и соцсетях. В топ-3 он опередил певицу и телеведущую Ольгу Бузову (72,14) и хоккеиста Александра Овечкина (55,62).

Девятое место занял футболист «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба, 11-е – самая популярная теннисистка России Мария Шарапова. В топ-40 также попали Игорь Акинфеев, Никита Кучеров, Карен Хачанов, Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Каждый год, составляя лонг-лист, мы включали в него популярных молодых рэперов, музыкантов, актеров, но только единицам из них удавалось пробиться в топ-50. В этом году мы дали им шанс, существенно изменив методику. Мы ограничили возраст участников рейтинга 40 годами и сместили фокус в сторону популярности. Если раньше больший вес в рейтинге приходился на доход знаменитостей, то сейчас важнее стала их востребованность», – объяснили составители рейтинга в комментарии ТАСС.

Ознакомиться с полным рейтингом можно по ссылке.

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