Над женским спортом нависла угроза, причем не с одной стороны. Даты совпали очень удачно: примерно в одно время на Тихоокеанских играх в тяжелой атлетике победила женщина-трансгендер, а легкоатлетка Кастер Семеня получила очередной удар от судебных инстанций и точно пропустит сентябрьский чемпионат мира. Толерантность, свобода в определении гендера – все это правильно и прекрасно, но спорт стоит особняком.

Выступление после смены пола

Четыре года назад новозеландского тяжелоатлета звали Гэвин Хаббард, но потом он пошел на операцию по смене пола и заявился на женские соревнования под именем Лорелл Хаббард. В июле 2019-го новоявленная девушка взяла три золота на Тихоокеанских играх. Даже в родной стране подобную метаморфозу не приняли: в защиту женского спорта высказались представители местной организации Speak Up For Women, заявив, что участие в женских соревнованиях должно определяться биологическим полом, а не гендерной идентичностью.

Но Хаббард действует по правилам и собирается на Олимпиаду. МОК разрешает трансгендерам участвовать в Играх даже без операции по смене пола – лишь бы уровень тестостерона не превышал допустимый. Можно даже перейти обратно в прежний пол, главное – не чаще чем раз в четыре года. Хаббард в Токио-2020 вряд ли помешает Татьяне Кашириной, но за других тяжелоатлеток отвечать нельзя.

Похожий случай – в легкой атлетике. Американец Крейг Телфер на национальном чемпионате 2016 года среди студентов был 200-м, еще через год стал 390-м. 2018-й он потратил на операцию по смене пола, а в 2019-м Сесе Телфер вышла на старт и выиграла студенческий титул.

Повышенный уровень тестостерона

Среди спортивных федераций за права спортсменок активно борется IAAF. Бегунье Кастер Семене и другим женщинам с повышенным уровнем тестостерона запретили соревноваться, если не снизить уровень мужского гормона до положенного медикаментозно. 28-летняя Семеня сначала проиграла в CAS, но потом подала апелляцию в Швейцарский федеральный суд и выиграла.

Победно выдохнуть ей не удалось – вердикт отозвали обратно, выслушав позицию IAAF – в изначальном процессе было слишком мало времени, чтобы уделить внимание подробным объяснениям второй стороны. Семеня не соглашается принимать лекарства и не побежит на чемпионате мира в Дохе – вероятно, потому что именно повышенный уровень тестостерона дает ей преимущество на беговой дорожке.

Кастер – так называемый DSD XY-спортсмен – спортсмен с нарушением полового развития и мужской комбинацией хромосом. Проще говоря – мужчина с нарушенным половым развитием, чей уровень тестостерона в три раза превышает женскую норму.

Кастер СеменяGetty Images

Какова подробная позиция IAAF?

«IAAF полностью поддерживает социальное движение на принятие людей в обществе, основываясь на их выборе пола и/или гендера. Но IAAF уверена, что в некоторых случаях биология должна превалировать над самоидентификацией. Спорт – одна из таких областей.

IAAF считает, что право на участие в соревнованиях не приводит к праву на участие в любой категории на основе только лишь самоидентификации. Определение спортивных категорий по критерию, отличному от биологии, приведет к уничтожению женского спорта и шансов для девочек по всему миру соревноваться на элитном уровне.

IAAF также считает, что правила, регулирующие участие DSD-спортсменов, необходимы и разумны. Они нужны, чтобы защитить принцип честных соревнований в элитном женском спорте», – говорится в официальном заявлении легкоатлетической федерации, которое было выпущено после первого решения швейцарского суда.

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