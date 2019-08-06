Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года. В топ-10 – только теннисистки, в топ-15 – лишь три представительницы других видов спорта.

Возглавила список 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс, заработавшая 29,2 млн долларов (призовые – 4,2, контракты – 25). На второй строчке с отставанием в 5 млн (призовые – 8,3, контракты – 16) – победительница US Open-2018 и Australian Open-2019 Наоми Осака.

Россиянка Мария Шарапова заняла седьмую позицию, заработав 7 млн долларов (призовые – 1, контракты – 6). Девятой идет украинка Элина Свитолина – 6,1 (призовые – 4,6, контракты – 1,5).

На US Open-2019 Шарапова будет работать с тренером Чорича Пьятти.

На Уимблдоне-2019 Серена дошла до финала, где в двух сетах уступила румынке Симоне Халеп.

Серена сыграла в теннис против пятерых мужчин

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