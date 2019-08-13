Деловая электронная газета Татарстана «Бизнес ONLINE» составила список из 100 самых влиятельных мусульман России.

На третьем месте оказался чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. «Именно он сейчас лицо российского ислама в мире. После яркого и скандального боя с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года, в ходе которого Хабиб защитил чемпионский титул, он вошел в высшую лигу мирового спорта. У бойца целая армия поклонников. Подтверждение тому – его инстаграм, на который подписаны более 15,6 млн человек», – пишет «Бизнес ONLINE».

Пятым газета поставила главу Чечни и почетного президента футбольного «Ахмата» Рамзана Кадырова. Шестой в списке – экс-акционер лондонского «Арсенала» и президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла 38-е место. «Она покорила весь мир и, что важно, не скрывает своей религиозной принадлежности. «Очень горжусь тем, что я мусульманка», – сказала она на Сабантуе в Коломенском в прошлом году. Также 17-летняя Загитова сообщила, что является прихожанкой Соборной мечети в Москве», – отметило издание.

Борец вольного стиля, олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Бувайсар Сайтиев оказался на 55-й позиции. Другой борец-вольник, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев – на 62-й. Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев получил 68-е место в рейтинге. Форвард футбольного «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун – 82-е.

На первом месте оказался глава совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, на втором – экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Чтобы составить топ-100, мы опросили признанных исламоведов, ученых, чиновников и прочих экспертов, мнение которых считаем авторитетным. Кандидатов оценивали по их влиянию как на духовную, так и на политическую, экономическую и общественную жизнь России», – определила критерии рейтинга газета «Бизнес ONLINE».

Хабиб, Бузова и Овечкин – в топ-3 рейтинга самых успешных российских звезд, Загитова выше Медведевой

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