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Спортсмен в пьяном угаре откусил голову живому петуху. Его оштрафуют на 2,1 млн рублей
Не повторяйте за этим парнем.
Член французской команды по баскской пелоте Биксант Ларральд загрыз живого петуха и вызвал негодование общественности.
Как сообщает The Guardian, правозащитники обратили внимание на видео, где Ларральд с улыбкой откусывает голову живому петуху. Ролик был снят в июне во время застолья после чемпионата по пелоте, который проходил в Испании.
Под петицией с призывом привлечь спортсмена к ответственности и отчислить его из команды подписались почти 60 тысяч человек. Во Франции за жестокое обращение с животными могут наказать штрафом в размере до 30 тысяч евро (2,1 миллиона рублей).
Видео с Ларральдом и петухом можно посмотреть по этой ссылке, но предупреждаем: оно вызовет у вас негативные эмоции.
- Баскская пелота (некое подобие сквоша) – игра с мячом, национальный баскский вид спорта. Во время матча спортсмены, вооруженные изогнутыми битами, метают в стену жесткий каучуковый мячик и по очереди отбивают его.
- В 1900 году баскская пелота входила в программу Олимпийских игр.
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