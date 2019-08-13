Эрин Кейт Долан – спортивный репортер, которая трудится на благо букмекерской конторы PointsBet Sportsbook.

Кейт не только органично и эффектно смотрится в кадре, но и регулярно балует подписчиков огненными снимками в инстаграме. Ниже – подборка лучших фото спортивной ведущей, которая, как и все мы, обожает тренажерку и фитнес.

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