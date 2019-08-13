Eurosport
Эта американка ведет программы про спорт, а еще балует подписчиков аховыми фото. Оцени ее инстаграм
Красота-красота-красотища.
Эрин Кейт Долан – спортивный репортер, которая трудится на благо букмекерской конторы PointsBet Sportsbook.
Кейт не только органично и эффектно смотрится в кадре, но и регулярно балует подписчиков огненными снимками в инстаграме. Ниже – подборка лучших фото спортивной ведущей, которая, как и все мы, обожает тренажерку и фитнес.
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