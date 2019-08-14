Бибер сыграл в текбол и показал трюк, который повторят не все профессиональные футболисты
В последнее время известный поп-певец все больше связан со спортом.
Известный поп-артист Джастин Бибер показал нешуточные навыки игры в текбол – вид спорта, похожий на настольный теннис с мячом большего размера, по которому разрешается ударять любой частью тела, кроме рук.
Посмотрев ролик, опубликованный в инстаграме teqball, можно зафиксировать факт: управляться с мячом у Бибера получается едва ли не лучше, чем петь.
Один из ударов вышел у Джастина особенно крутым – возможно, этим трюком поп-певец даст фору многим профессиональным футболистам.
- Ранее Бибер вызвал на бой по правилам смешанных единоборств голливудского актера Тома Круза.
- В настоящий момент обсуждается возможный олимпийский статус текбола.
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