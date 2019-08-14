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Бибер сыграл в текбол и показал трюк, который повторят не все профессиональные футболисты

Бибер сыграл в текбол и показал трюк, который повторят не все профессиональные футболисты
Eurosport

44 мин. назад

В последнее время известный поп-певец все больше связан со спортом.

Известный поп-артист Джастин Бибер показал нешуточные навыки игры в текбол – вид спорта, похожий на настольный теннис с мячом большего размера, по которому разрешается ударять любой частью тела, кроме рук.

Посмотрев ролик, опубликованный в инстаграме teqball, можно зафиксировать факт: управляться с мячом у Бибера получается едва ли не лучше, чем петь.

Один из ударов вышел у Джастина особенно крутым – возможно, этим трюком поп-певец даст фору многим профессиональным футболистам.

  • Ранее Бибер вызвал на бой по правилам смешанных единоборств голливудского актера Тома Круза.
  • В настоящий момент обсуждается возможный олимпийский статус текбола.

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