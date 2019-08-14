Известный поп-артист Джастин Бибер показал нешуточные навыки игры в текбол – вид спорта, похожий на настольный теннис с мячом большего размера, по которому разрешается ударять любой частью тела, кроме рук.

Посмотрев ролик, опубликованный в инстаграме teqball, можно зафиксировать факт: управляться с мячом у Бибера получается едва ли не лучше, чем петь.

Один из ударов вышел у Джастина особенно крутым – возможно, этим трюком поп-певец даст фору многим профессиональным футболистам.

Ранее Бибер вызвал на бой по правилам смешанных единоборств голливудского актера Тома Круза.

В настоящий момент обсуждается возможный олимпийский статус текбола.

Бешено крутой финт девочки из женской сборной России. Ее надо брать в мужскую команду

Качай приложение Eurosport для iOS или Android