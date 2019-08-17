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Кэти Пэрри или Серена Уильямс? Угадай, с кем не встречались Роналду, Димитров и другие звезды спорта
Квизы
Проверь, как хорошо ты знаешь личную жизнь топчиков.
Звездные спортсмены – одни из самых желанных мужчин. Самые горячие и любвеобильные долго определяются со спутницей на всю жизнь и до официальных отношений встречаются с несколькими, а иногда и с десятками девушек.
Сегодня тебе предстоит угадать, с кем не водились Роналду, Мэйуэзер и другие легенды. Ты ведь все знаешь об их личной жизни?
А вот еще интересные тесты. Скорее проходи:
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