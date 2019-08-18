Завершился сериал «Элементарно». В нем Шерлок Холмс искал фаната «Терека» и варил еду в Кубке Стэнли

16 августа официально завершился сериал «Элементарно» – американская версия современного Шерлока Холмса. Бывший героиновый наркоман консультировал полицию Нью-Йорка и распутывал дела с помощью гениального ума, наблюдательности и дедукции. Авторы представили альтернативный взгляд на шедевры Конана Дойля: например, доктор Ватсон (Люси Лью) и Мориарти (Натали Дормер) оказались девушками.

По сюжету Шерлок, которого сыграл Джонни ли Миллер (получил большую известность после фильма «На игле»), считал, что все спортивные события легко можно предсказать с помощью логики и математических вычислений, поэтому они тоже проскакивали в финале. Самый забавный эпизод для российских зрителей встретился во втором сезоне. Шерлок искал преступника по имени Виктор Норден. Оказалось, что убийца – большой фанат грозненского «Терека» и даже нанес на тело тату с 26-м номером и фамилией любимого игрока (несуществующего). Шерлок вычислил нахождение злоумышленника по нью-йоркским барам, которые показывают чемпионат России.

Душевностью эпизода проникся даже Василий Уткин.

Важную роль в первом сезоне исполнил экс-футболист «Челси» Винни Джонс. Брутальный спортсмен сыграл такого же сурового убийцу – Себастьяна Морана. Отличительной чертой киллера была его любовь к «Арсеналу». Моран смотрел матчи «канониров» прямо во время убийств и не пропускал ни одной игры даже в тюрьме.

Еще в сериале появился настоящий Кубок Стэнли. НХЛ одолжила трофей режиссерам и объявила об этом на официальном сайте. По сюжету Шерлок нашел кубок в даркнете и определял подлинность реликвии. Холмс провел с трофеем ряд манипуляций и даже заварил в нем еду, чтобы проверить безумную теорию с похищением и подменой оригинала.

Джонни ли Миллер, в отличие от Шерлока, любит спорт и болеет за хоккейный «Рейнджерс». Американец поддерживает хорошую форму: дистанцию Лондонского марафона он преодолел за 3 часа и 1 минуту, потратив в среднем по семь минут на милю (1,6 км). Сейчас 46-летний актер активно занимается единоборствами и в феврале дебютировал в турнире по муай-тай. В рамках Friday Fight Nights Ли Миллер сразился с Робертом Бермудезом – соперник улетел в нокаут в третьем раунде.

«Элементарно» оказался неплохой версией Шерлока и за семь сезонов вряд ли утомил зрителей. Рейтинг на «Кинопоиске» составил больше семи баллов, поэтому если вам интересно, был ли виновен парень с тату «Терека», то кликайте уже на завершившийся сериал.

Сериал состоял из семи сезонов и стартовал в 2012 году.

Телеканал CBS показал 154 эпизода средней продолжительностью в 43 минуты.

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