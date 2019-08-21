Екатерина Бобкова стала известна после уже исторических похождений Александра Кокорина и Павла Мамаева. Девушка участвовала в конфликте футболистов с Виталием Соловчуком и проходила по делу в качестве свидетеля.

Позднее девушка упала с четвертого этажа, находясь в гостях в Праге – теперь она утверждает, что это была попытка убийства.

Екатерина – фотомодель. Кстати, она частенько позирует с теннисной ракеткой. Вполне возможно, что Россия потеряла вторую Марию Шарапову.

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