Спортсмены принимают кокаин как допинг с XIX века. ВАДА должно полностью запретить наркотики

Допинговый скандал посреди лета бомбанул не в легкой атлетике и даже не в плавании – в хоккее, где громкие нарушения антидопинговых правил можно пересчитать по пальцам. На Олимпиаде в Сочи был псевдоэфедрин от Никласа Бэкстрёма, позапрошлым летом странная история приключилась с Данисом Зариповым. В этот раз громыхнул Евгений Кузнецов – и не чем-то, а кокаином. Точнее, громыхнул еще в мае, засветившись на видео с белыми дорожками, в которых пользователи соцсетей сразу узнали наркотик.

Кузнецов получил от IIHF и ВАДА четыре года, и ему очень повезло, что он занимается хоккеем, а не лыжами, биатлоном или другим видом, полностью подконтрольным Всемирному антидопинговому агентству. НХЛ не подчиняется ни хоккейной федерации, ни ВАДА, и уже выпустил релиз о том, что не считает кейс Кузнецова нарушением антидопинговых правил. Значит, для Евгения закрыта только сборная.

Что такое кокаин?

Кокаин не сразу стал белыми дорожками на столе у Кузнецова. Опустим сложное название из органической химии (где метилы, этилы и прочее) и скажем проще: всему виной – растущие в южноамериканских тропиках кокаиновые кусты. Кокаиновое вещество, которое содержится в листьях коки, использовалось местными индейцами задолго до европейской колонизации в тех же целях, что сейчас. В XVI веке коку завезли в Европу и стали изучать для использования в медицине.

Листья кокиGetty Images

Синтез кокаина из листьев коки начали производить только в начале 1900-х. Появились паста коки, соль кокаина (тот самый белый порошок), курительный кокаин и прочие непотребности в миксте с другими наркотиками. Кокаин используют не только для кайфа – но и как стимулирующее средство, что вполне подходит недобросовестным спортсменам, которые сознательно идут на применение допинга ради улучшения результатов. А еще кокаин способствует наращиванию мышечной массы и снимает болевой синдром.

Как кокаин попал в спорт? Это допинг?

История отправляет в XIX век – далекие времена, когда спорт был элитарным развлечением для избранных. Листья коки тоже доставались только самым-самым. Сохранились свидетельства, что в 1895 году их для улучшения спортивных результатов жевали британские легкоатлеты-ходоки (а мы годами спорим про Чегина с эритропоэтином). Еще кокаином кормили лошадей – конный спорт тогда был в числе главных.

В 1963-м кокаин был внесен в лист запрещенных препаратов ООН, а сейчас он запрещен ВАДА – но наполовину. Идем на сайт РУСАДА для проверки, вбиваем вещество в поиск, выставляем в графе «вид спорта» хоккей и получаем: «Субстанция «Кокаин» запрещена к приему всем спортсменам в соревновательный период во всех видах спорта». То есть, во время выступлений нюхать (жевать, курить, колоть) кокаин нельзя, а в межсезонье – пожалуйста, развлекайся сколько душе угодно.

Как и все наркотические вещества, кокаин вызывает привыкание, и спортсмены – вдвойне уязвимая категория людей. Если после разового употребления атлет почувствует улучшения в тренировочном результате, он может не удержаться и закинуться еще раз, потом снова, а потом расшатанная психика доведет до приема кокаина на соревнованиях – а вдруг не поймают? А вдруг не меня?

Кто из спортсменов попадался на кокаине?

Да кто только ни попадался, начиная от Диего Марадоны с Майком Тайсоном и заканчивая сегодняшним Кузнецовым. Во времена аргентинского бога ВАДА еще не гонялось за спортсменами, и Диего радостно описывал свое состояние:

«Вначале я испытывал эмоциональный шок: все вокруг меня становилось очень светлым, веселым, развлекающим. Чудесные ощущения, которые, к сожалению, продолжались недолго. И тогда я чувствовал потребность начинать это еще и еще раз и не знал, как выйти из этого состояния».

Тайсон бузотерил под влиянием коктейля из наркотиков и алкоголя, английский футболист Пол Гаскойн перед особо нервными матчами запивал кокаин десятью стаканами бренди. Из-за кокаина не добился пика карьеры потенциально лучший футболист Румынии Адриан Муту. Список кокаинщиков долгий: Тайсон Фьюри, Ришар Гаске, Дэн Эванс. В нем есть даже женщина – экс-первая ракетка мира Мартина Хингис. На постсоветском пространстве особо знаком случай экс-полузащитника «Спартака» и ЦСКА Романа Еременко, который сейчас играет за «Ростов».

Адриан Муту в «Челси»Getty Images

На сколько дисквалифицируют за употребление кокаина?

Зависит от федерации, под эгидой которой выступает спортсмен, говоря проще – от вида спорта. Кузнецов получил четыре года, но поплатится только сборной, потому что у НХЛ свои правила. Никаких дисквалификаций не отбывал Фьюри – боксерским промоушнам абсолютно наплевать на кокаин. Немного пошумел только Британский боксерский совет, в 2016 году отозвав у него лицензию. Фьюри было все равно – после того случая он провел еще четыре боя: три выиграл, а поединок с Деонтеем Уайлдером свел вничью. Сейчас боксеры грезят о реванше.

В футболе намного строже: Муту сидел без любимой игры семь месяцев (в середине нулевых антидопинговые правила были мягче) и получил от ФИФА огромный на те времена штраф (17,17 миллиона евро), а «Челси» быстро избавился от игрока с репутацией наркомана. К 2016 году правила ужесточились, и Еременко дали два года.

Сейчас правила для тех, кто попался на кокаине в соревновательный период без смягчающих обстоятельств, строги – четыре года. Но антидопинговый кодекс вызывает вопросы: например, мельдоний, который пенсионеры принимают для улучшения общего состояния, запрещен в принципе – даже в межсезонье. А кокаин – пожалуйста, лишь бы не во время соревнований. А в случае НХЛ, получается, можно и прямо между периодами. Пересмотреть свое отношение к наркотикам следует обеим организациям – и ВАДА, и НХЛ.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, где тоже бывает о допинге, но чаще о лыжном

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