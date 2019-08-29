В конце июля спортивный мир потрясли смерти в боксе: сперва пришли тяжелые новости о Максиме Дадашеве, затем национальная федерация объявила о потере Артема Игнатьева, а потом стало известно о смерти лучшего суперлегковеса Аргентины Уго Сантильяны. Трагедии уместились в три дня.

Занятия спортом высших достижений – не утренняя зарядка, но они не должны убивать. И если в боксе это объяснимо (поединки предполагают определенного рода опасные травмы), то случаи летального исхода в видах, не связанных с элементами борьбы, кажутся вопиющими и оттого вдвойне страшными. Недавно смерть заглянула в циклические виды – унесла жизнь российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой, но обломала зубы об норвежского лыжника Сондре Фоссли.

26-летний Фоссли тренируется в спринтерской группе сборной Норвегии. Он побеждал на Кубке мира и всегда считался лыжником уровня выше среднего. Второе рождение Сондре отметил 13 августа – он перенес остановку сердца, но выжил из-за оперативно и грамотно оказанной первой помощи. Лыжника спасли его девушка Генриетта и проезжавший мимо велосипедист.

Сондре ФосслиGetty Images

«Он был в машине, за рулем, Генриетта сидела рядом. К счастью, когда с Сондре что-то случилось, автомобиль затормозил, и столкновения не произошло. Генриетта была очень находчива: расстегнула ремень безопасности и вытащила его из машины. На дороге появился велосипедист, и за несколько минут до прибытия скорой помощи им удалось сделать правильные вещи», – рассказал главврач лыжной ассоциации Норвегии Ула Рёнсен в комментарии NTB.

Доктор не спекулирует на случае, который мог стать трагичным – он заявил, что ответ дадут врачи и исследования Olympiatoppen – организации, следящей за здоровьем норвежских олимпийцев. Фоссли быстро госпитализировали, и его состояние пришло в норму под внимательным присмотром кардиологов. Рёнсен сам посетил его в больнице и пока не знает, сможет ли Сондре продолжить спортивную карьеру.

«Пока он просто очень счастлив, что остался в живых. Сейчас рано говорить о том, какие последствия это будет иметь для продолжения карьеры топ-лыжника», – сказал врач.

А возле легкоатлетки Плавуновой не было никого, чтобы вовремя помочь. 25-летняя девушка вышла на утреннюю пробежку, и во время тренировки ей стало плохо. Маргарита упала в траву, но когда прибыли врачи, было уже поздно.

Насколько часто встречаются проблемы со здоровьем у циклистов?

Норвежцы серьезно всполошились – несостоявшаяся смерть Фоссли могла стать не первой и продолжить ряд трагедий спортсменов-циклистов. Прошлым летом в 30-летнем возрасте умерла лыжница Ида Эйде, иногда выступавшая на Кубке мира и крепко дружившая с Терезой Йохауг. Ее сердце остановилось во время выполнения физических упражнений.

Самая громкая смерть – пловец Александр Дале Оэн, погибший в 2012 году после тренировки на сборе в США. Он тоже не был ждущим своего часа стариком и не дожил чуть больше месяца до 27-летия. Еще норвежские журналисты вспомнили летальный исход велосипедиста Бьорна Стенерсена и хорошо закончившиеся инциденты с участием футболиста Столе Сольбаккена (он пережил клиническую смерть) и его коллеги Карл-Эрика Торпа.

Если бы не недавняя смерть Плавуновой, было бы впору задуматься, чем норвежских циклистов кормят в секретных лабораториях Olympiatoppen. Но и молодая легкоатлетка – не единственный случай сердечных проблем у русских спортсменов. В октябре 2018 года умер 15-летний бегун и прыгун в длину Дмитрий Мартынушкин, два месяца назад – юный биатлонист Артемий Хасанкаев.

Не все хорошо и у лыжников – на данный момент главной зимней команды. В 2010 году светлой надеждой сборной был 20-летний Петр Седов – многократный чемпион мира среди юниоров. Петра свозили на Олимпиаду в Ванкувер, дали пробежать там даже полтинник, а в следующем сезоне он приостановил спортивную деятельность из-за проблем с сердцем. Лыжника обследовали в ФМБА, немецкий физиотерапевт команды Изабель Кнауте возила его в швейцарские клиники – в итоге была сделана операция на сердце. Седов вернулся в лыжи, но не добрался до высот, которые ему прочили. Он выиграл одну гонку на Кубке мира – но это была предолимпийская неделя в Пхёнчхане, куда все сборные привезли второй-третий состав.

Петр СедовEurosport

На старте прошлого сезона стало известно о проблемах с сердцем у младшей сестры Петра – Анастасии. Бронзовый призер Олимпиады не получила допуск к соревнованиям и поехала на холтеровское исследование – мониторинг нарушений работы сердца. Примечательно, что трудности появились, когда Настя провела межсезонье под руководством отца Николая Седова, который тренировал и Петра. Когда она работала в группе Маркуса Крамера, все было замечательно.

Что с этим можно сделать?

В глобальном смысле – скорее всего, ничего. Спортсмен находится в зоне риска – норвежский кардиолог Эрик Эккер Сольберг пояснил Dagbladet, что вероятность умереть от сердечной недостаточности повышается в два с половиной раза по сравнению с лежащим на диване человеком. У элитного спортсмена риск еще более высок: исследования показали, что сердца атлетов имеют увеличенные камеры и утолщенные стенки.

«У лучших спортсменов из видов на выносливость часто диагностируют мерцательную аритмию. То же относится к возрастным атлетам с долгой карьерой за плечами. Серьезные нагрузки на тренировках замедляют частоту сердечных сокращений – из-за этого сердце воспаляется, что способствует мерцанию передней камеры. Также занятия спортом могут вызвать воспаление, которое приведет к фиброзу», – заявил специалист. Фиброз сердца, если говорить не медицинскими, а более понятными терминами – появление рубцов на соединительной ткани.

Медицинским центрам, которые специализируются на здоровье атлетов – русской ФМБА, норвежскому Olympiatoppen и другим – следует изучить смертельные случаи и сделать выводы, чтобы предотвратить такое в дальнейшем, но врачи считают эту задачу практически невыполнимой. Вот слова Гейра Остейна Андерсена – старшего кардиолога из клиники, куда отвезли Фоссли.

«Нет такой методики, которая может индивидуально или коллективно идентифицировать всех людей с повышенным риском внезапной смерти. Это просто невозможно», – объяснил он в интервью NRK. Врач добавил, что лыжнику очень повезло – вероятность выживания при остановке сердца составляет 14-15 процентов.

Даже если олимпийцы и сборники пройдут дополнительные исследования, то для спортсменов рангом ниже ничего не изменится – как для Маргариты Плавуновой, которая демонстрировала лучшие результаты на региональном уровне. Возникающие из-за нечеловеческих нагрузок проблемы с сердцем стали главной бедой циклических видов спорта, где все стремятся к новым рекордам.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжных гонках

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