Игорь Жданов, который занимал должность министра молодежи и спорта Украины, покинул свой пост, сообщает «Украинская правда».

Жданов возглавлял министерство на протяжении 4,5 лет – с декабря 2014-го по сентябрь 2019-го. Во время своей работы он неоднократно призывал украинских спортсменов бойкотировать соревнования в России.

Сменщиком Жданова станет Владимир Бородянский, который также занимает должность внештатного советника Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Украина не примет участие в ЧМ-2019 в России. Но пустит боксеров, которые захотят сами

Качай приложение Eurosport для iOS или Android