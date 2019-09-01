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Министр молодежи и спорта Украины ушел с должности. Он призывал бойкотировать турниры в России
Пост Игоря Жданова займет внештатный советник Зеленского.
Игорь Жданов, который занимал должность министра молодежи и спорта Украины, покинул свой пост, сообщает «Украинская правда».
Жданов возглавлял министерство на протяжении 4,5 лет – с декабря 2014-го по сентябрь 2019-го. Во время своей работы он неоднократно призывал украинских спортсменов бойкотировать соревнования в России.
- Сменщиком Жданова станет Владимир Бородянский, который также занимает должность внештатного советника Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам.
- Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
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