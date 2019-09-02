Россиянин Рафаэль Кулиев установил мировой рекорд по вису на двух пальцах.

Кулиев провисел на перекладине одну минуту и 15 секунд, при этом его вес составляет 85 килограммов, сообщает «Байкал-Daily». Предыдущий мировой рекорд исчислялся 47 секундами при весе менее 80 килограммов.

«Теперь звание самого сильного пальца планеты принадлежит мне», – заявил Кулиев.

Ранее Рафаэль установил несколько рекордов России. Так, он больше всех подтянулся на двух пальцах – 16 раз.

А еще Кулиев одной рукой поднял человека весом 86 кг – это тоже рекорд России.

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