Житель России установил мировой рекорд по вису на двух пальцах
Достижение Рафаэля Кулиева не побьют еще очень долго.
Россиянин Рафаэль Кулиев установил мировой рекорд по вису на двух пальцах.
Кулиев провисел на перекладине одну минуту и 15 секунд, при этом его вес составляет 85 килограммов, сообщает «Байкал-Daily». Предыдущий мировой рекорд исчислялся 47 секундами при весе менее 80 килограммов.
«Теперь звание самого сильного пальца планеты принадлежит мне», – заявил Кулиев.
- Ранее Рафаэль установил несколько рекордов России. Так, он больше всех подтянулся на двух пальцах – 16 раз.
- А еще Кулиев одной рукой поднял человека весом 86 кг – это тоже рекорд России.
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