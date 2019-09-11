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Эта журналистка Bleacher радует не только познаниями в спорте. Осторожно, ее инстаграм учащает пульс

Эта журналистка Bleacher радует не только познаниями в спорте. Осторожно, ее инстаграм учащает пульс
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Тейлор Рукс – само обаяние.

Как вам известно, мы обожаем спорт и мы обожаем девушек, а когда спорт и девушки идут рядом – это вдвойне здорово.

Тейлор Рукс – спортивная журналистка Bleacher Report, которая радует подписчиков солнечным обаянием и жаркой красотой. Ниже – 10 лучших снимков из инстаграма утонченной и яркой Тейлор.

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