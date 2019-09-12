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ВАДА изучает влияние противоастматических препаратов на результаты спортсменов
Неужели мы дожили до этого момента!
Международное антидопинговое агентство (ВАДА) изучает влияние противоастматических препаратов на результаты спортсменов.
По информации Sportschau, ВАДА заказало исследование у Ульмского университета и потратит на это около 270 тысяч евро. Для эксперимента отобрали 24 спортсменов, которые тренируются с препаратами против астмы и в момент эффекта плацебо. Их показатели тестируются: специалисты забирают анализы крови и мочи, образцы мышечной ткани.
- Противоастматические препараты часто принимают в зимних видах, так как легкие спортсменов страдают из-за холодной температуры воздуха.
- В 2016 году на передозировке сальбутамола попался норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю.
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