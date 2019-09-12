Международное антидопинговое агентство (ВАДА) изучает влияние противоастматических препаратов на результаты спортсменов.

По информации Sportschau, ВАДА заказало исследование у Ульмского университета и потратит на это около 270 тысяч евро. Для эксперимента отобрали 24 спортсменов, которые тренируются с препаратами против астмы и в момент эффекта плацебо. Их показатели тестируются: специалисты забирают анализы крови и мочи, образцы мышечной ткани.

Противоастматические препараты часто принимают в зимних видах, так как легкие спортсменов страдают из-за холодной температуры воздуха.

В 2016 году на передозировке сальбутамола попался норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю.

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