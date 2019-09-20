Other Agency

Россию подозревают в манипуляциях с данными московской лаборатории, РУСАДА могут вновь отстранить

Россию подозревают в манипуляциях с данными московской лаборатории, РУСАДА могут вновь отстранить
Eurosport

1 час назад

В Токио под нейтральным флагом?

Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщает ARD, на следующей неделе комиссия по соответствию предоставит информацию об этом деле во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Отмечается, что была запущена процедура о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим кодексу ВАДА.

  • В мае 2019 года РУСАДА было полностью восстановлено в правах решением ВАДА.
  • Одним из условий восстановления прав был полный доступ к данным из московской антидопинговой лаборатории.
  • Заседание исполкома ВАДА пройдет на следующей неделе в Токио.

9 российских спортсменов подали в суд на гендиректора РУСАДА после интервью L'Equipe

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте