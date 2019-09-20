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Россию подозревают в манипуляциях с данными московской лаборатории, РУСАДА могут вновь отстранить
В Токио под нейтральным флагом?
Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории.
Как сообщает ARD, на следующей неделе комиссия по соответствию предоставит информацию об этом деле во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Отмечается, что была запущена процедура о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим кодексу ВАДА.
- В мае 2019 года РУСАДА было полностью восстановлено в правах решением ВАДА.
- Одним из условий восстановления прав был полный доступ к данным из московской антидопинговой лаборатории.
- Заседание исполкома ВАДА пройдет на следующей неделе в Токио.
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