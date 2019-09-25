В Омске пройдут соревнования по шлепкам по попе

2 ноября в Омске пройдет турнир по шлепкам по попе «Крепкий орешек». Организатором соревнований выступит «Национальная ассоциация пауэрлифтинга».

Как отмечает Sport24, участие в турнире примут восемь девушек, которые будут соревноваться по системе плей-офф. Сильнейший участник выясняется визуально – по силе удара, а также по «каким-либо отклонениям после шлепка».

Призовой фонд турнира составит 5 тысяч рублей.

К соревнованиям допускаются девушки 18-35 лет весом до 65 кг.

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