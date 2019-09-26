26 сентября на 87 году жизни скончался бывший президент Франции Жак Ширак.

До президентства Жак Ширак 18 лет был главой Парижа. Естественно, он мог болеть лишь за одну команду. «Я очень долго был мэром Парижа, и команда «Пари Сен-Жермен» всегда была близка моему сердцу. Но, конечно же, прежде всего, я – за сборную Франции», – рассказал Ширак в интервью Венедиктову.

Глава государства был среди 80 тысяч фанатов на «Стад де Франс», когда Франция стала победителем домашнего ЧМ. Перед началом матча диктор по стадиону называл фамилии игроков, и президент выкрикивал вместе с остальной толпой. «Дорогой Зинедин Зидан, я выражаю восхищение и привязанность всей нации, а также ее уважение вами», – отметил Ширак.

Персонал Елисейского дворца, также собравшийся приветствовать футболистов, встретил Зидана аплодисментами и восторженными криками «Зизу, Зизу!»

Жик ШиракGetty Images

У Ширака были очень необычные предпочтения в спорте: больше всего он уважал сумо. Для него это была не просто борьба – а важный элемент культуры Востока. Жак более 50 раз ездил в Японию и обязательно посещал турниры сумоистов. Он не был спортивным человеком, но однажды заявил, что мог бы заниматься сумо, если бы начал практиковаться в юности.

Ширак был президентом Франции с 1995-го по 2007-й.

В финале ЧМ-1998 Франция обыграла Бразилию со счетом 3:0. Игроком матча был признан Зинедин Зидан.

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