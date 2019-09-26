Один из тренеров, который работает в Швеции, угодил в скандальную историю.

Как сообщает издание Expressen, специалист столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней ученице. При этом издание не уточняет имя тренера и вид спорта, в котором он работал, но утверждает, что он длительное время трудился в одном из клубов элитного шведского дивизиона.

Было установлено, что тренер начал активную переписку с девушкой в октябре прошлого года, когда ей было 14 лет. За полтора месяца переписка разрослась до 14 тысяч сообщений; мужчина писал ученице, что хотел бы сделать ей массаж, спрашивал, надета ли на ней пижама, и делал непристойные предложения.

Специалист уже подтвердил следствию, что целовал девушку и прикасался к ее груди, но отверг обвинения в домогательствах. По его словам, он всего лишь фантазировал о сексе со своей ученицей.

Также тренер просил девушку не рассказывать о переписке своим родным – мужчина боялся лишиться работы.

В НФЛ вскрылась история жестче, чем у Роналду с Майоргой – лучший ресивер лиги изнасиловал тренера

Качай приложение Eurosport для iOS или Android