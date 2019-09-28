Бывший директор ВАДА Дэвид Хоуман подтвердил информацию о нестыковках в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую предоставила Россия.

«Да, эти данные мы получили еще девять месяцев назад. Сейчас занимаемся сравнительным анализом. Мы уже нашли значительное число расхождений между данными, полученными от России в январе, и информацией, которая была на руках у ВАДА от информаторов», – цитирует Хоумана Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сейчас Хоуман работает в отделе органе по контролю за соблюдением антидопинговых правил в легкой атлетике.

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