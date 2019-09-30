Eurosport

Младенец или Бонифаций? На кого похожи Роналду, Хабиб и другие топы

Младенец или Бонифаций? На кого похожи Роналду, Хабиб и другие топы
Артем Мазилкин

16 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Шок-контент без регистрации и смс.

Одним из главных мемов сентября стало приложение Gradient. Программа якобы показывает, на кого из знаменитостей ты похож, хотя результаты выглядят чаще всего нелепыми. За неделю соцсети затопило скринами девушек, поголовно похожих на Анджелину Джоли. Eurosport.ru провел эксперимент и узнал, на кого похожи Роналду, Хабиб, Месси, Федерер и другие славные парни.

  • Приложение Gradient возглавило топ App Store.
  • Очевидно, единственное, что программа распознает в лицах правильно – ракурс фото.
Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте