Одним из главных мемов сентября стало приложение Gradient. Программа якобы показывает, на кого из знаменитостей ты похож, хотя результаты выглядят чаще всего нелепыми. За неделю соцсети затопило скринами девушек, поголовно похожих на Анджелину Джоли. Eurosport.ru провел эксперимент и узнал, на кого похожи Роналду, Хабиб, Месси, Федерер и другие славные парни.

Приложение Gradient возглавило топ App Store.

Очевидно, единственное, что программа распознает в лицах правильно – ракурс фото.

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