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Глава РУСАДА: «В ВАДА понимают, что изменение базы допинг-проб в России не может быть случайным»
Сериал с русским допингом все никак не закончится.
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что в ВАДА сомневаются в случайности изменений допинг-проб русских спортсменов.
«Значительные изменения, выявленные ВАДА, и направление требований в российскую спортивную организацию вызваны важностью поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе, составной частью которой является Россия, ее антидопинговая система.
По мнению специалистов ВАДА, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены, в том числе, и за последние два года.
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса, время, отведенное на это, уже прошло. От российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре», – написал Ганус в открытом письме, которое цитирует агентство ТАСС.
Также глава РУСАДА отметил, что на его ведомство пытался влиять Олимпийский комитет России, что в ВАДА могут расценить как подтверждение доклада Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в России.
Юрий Ганус заявил, что в отношении Российского антидопингового агентства запустили надзорный механизм органов прокуратуры за законное сотрудничество с AIU [независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit].
- 20 сентября ВАДА объявила, что обнаружила несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. России дали три недели на объяснение, почему положительные пробы удалены из реестра.
- Источники британской газеты The Telegraph сообщили также, что Россию могут отстранить от Олимпийских игр-2020 за повторное нарушение кодекса ВАДА.
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