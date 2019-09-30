Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что в ВАДА сомневаются в случайности изменений допинг-проб русских спортсменов.

«Значительные изменения, выявленные ВАДА, и направление требований в российскую спортивную организацию вызваны важностью поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе, составной частью которой является Россия, ее антидопинговая система.

По мнению специалистов ВАДА, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены, в том числе, и за последние два года.

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса, время, отведенное на это, уже прошло. От российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре», – написал Ганус в открытом письме, которое цитирует агентство ТАСС.

Также глава РУСАДА отметил, что на его ведомство пытался влиять Олимпийский комитет России, что в ВАДА могут расценить как подтверждение доклада Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в России.

Юрий Ганус заявил, что в отношении Российского антидопингового агентства запустили надзорный механизм органов прокуратуры за законное сотрудничество с AIU [независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit].

20 сентября ВАДА объявила, что обнаружила несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. России дали три недели на объяснение, почему положительные пробы удалены из реестра.

Источники британской газеты The Telegraph сообщили также, что Россию могут отстранить от Олимпийских игр-2020 за повторное нарушение кодекса ВАДА.

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