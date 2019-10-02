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ВАДА опубликовала запрещенные вещества на 2020-й. Мельдоний совсем нельзя, кокаин иногда можно
Надо же как-то расслабляться.
Всемирное антидопинговое агентство опубликовало список запрещенных веществ и методов на 2020 год.
Также ВАДА рассказало, какие изменения произошли по сравнению с прошлой версией и как агентство будет мониторить честность спортсменов в следующем году.
Евгений КузнецовGetty Images
«Список, обновляемый ежегодно, проходит длительный период консультаций с широким кругом заинтересованных в антидопинге сторон со всего мира.
Это комплексный процесс, направленный на обеспечение включения в перечень новых веществ и методов, обладающих допинговым потенциалом, которые либо уже существуют на рынке, либо еще находятся в стадии клинических разработок. Это помогает нам защищать не только честный спорт, но и здоровье спортсменов во всем мире», – объявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
В перечень запрещенных препаратов и методов среди прочего вошли переливания крови, средства против астмы, мельдоний, кокаин (но только в соревновательный период), генная инженерия.
- Список войдет в силу с 1 января 2020 года.
- Его выложили заранее, чтобы спортсмены ознакомились заранее.
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