ВАДА опубликовала запрещенные вещества на 2020-й. Мельдоний совсем нельзя, кокаин иногда можно

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало список запрещенных веществ и методов на 2020 год.

Также ВАДА рассказало, какие изменения произошли по сравнению с прошлой версией и как агентство будет мониторить честность спортсменов в следующем году.

Евгений КузнецовGetty Images

«Список, обновляемый ежегодно, проходит длительный период консультаций с широким кругом заинтересованных в антидопинге сторон со всего мира.

Это комплексный процесс, направленный на обеспечение включения в перечень новых веществ и методов, обладающих допинговым потенциалом, которые либо уже существуют на рынке, либо еще находятся в стадии клинических разработок. Это помогает нам защищать не только честный спорт, но и здоровье спортсменов во всем мире», – объявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

В перечень запрещенных препаратов и методов среди прочего вошли переливания крови, средства против астмы, мельдоний, кокаин (но только в соревновательный период), генная инженерия.

Список войдет в силу с 1 января 2020 года.

Его выложили заранее, чтобы спортсмены ознакомились заранее.

Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за кокаин. Что известно о скандале

Качай приложение Eurosport для iOS или Android