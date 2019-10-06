Getty Images
Сборной Голландии больше не будет – страна будет строить имидж вокруг названия Нидерланды
Теперь дети не запутаются, кто на поле – Голландия или Нидерланды.
Сборных Голландии больше не будет – правительство страны отказалось от прежнего названия и официально сменит его на Нидерланды.
По информации Adformatie, Голландия ассоциируется с кварталом красных фонарей и наркотиками, поэтому новый, благоприятный имидж страны, будет строиться вокруг названия Нидерланды.
Это повлияет на национальные команды по всем видам спорта: в частности, футболисты будут играть за сборную Нидерландов. На летние Игры-2020 также поедет прошедшая ребрендинг сборная Нидерландов.
- Голландцы ни разу не становились чемпионами мира по футболу.
- Нидерланды идут на третьем месте в группе в отборе на Евро-2020, имея игру в запасе.
Нидерланды будут среди фаворитов Евро. Звезды «Ливерпуля» идеально сочетаются с молодежью «Аякса»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте