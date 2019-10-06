Сборных Голландии больше не будет – правительство страны отказалось от прежнего названия и официально сменит его на Нидерланды.

По информации Adformatie, Голландия ассоциируется с кварталом красных фонарей и наркотиками, поэтому новый, благоприятный имидж страны, будет строиться вокруг названия Нидерланды.

Это повлияет на национальные команды по всем видам спорта: в частности, футболисты будут играть за сборную Нидерландов. На летние Игры-2020 также поедет прошедшая ребрендинг сборная Нидерландов.

Голландцы ни разу не становились чемпионами мира по футболу.

Нидерланды идут на третьем месте в группе в отборе на Евро-2020, имея игру в запасе.

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