В WADA уверены, что данные, переданные организации Московской антидопинговой лабораторией, изменены намеренно. Худший вариант развития событий – тотальное отстранение российских атлетов от Олимпийских игр. Причем двух.

Жутковатую новость сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью «Известиям»:

– Имеете в виду отзыв у РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу и возможное отстранение российских спортсменов от ближайшей Олимпиады в Токио?

– От двух ближайших Олимпиад – летней-2020 в Токио и зимней-2022 в Пекине. Многие упускают из виду, что речь идет именно о таких последствиях. Вряд ли кто-то этого хочет у нас. Поэтому важно, чтобы все вели себя спокойно и рассудительно. Спорт и так уже серьезно пострадал после реакций на доклады Ричарда Паунда и Ричарда Макларена. Но с прошлогодним восстановлением РУСАДА в своих правах, выполнения, пусть с опозданием, требований исполкома WADA многие полагали, что мы перевернули эту страницу, которая тяготила всю ситуацию. Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти.

Ганус отметил, что обвинения не касаются его ведомства: письмо WADA было направлено министру спорта РФ Павлу Колобкову и ему самому, но Российское антидопинговое агентство, по словам функционера, не имеет отношения к базе данных лаборатории, о которой идет речь.

РУСАДА лишь недавно восстановили в полномочиях после допингового скандала.

ВАДА опубликовала запрещенные вещества на 2020-й. Кокаин иногда можно.

Россию подозревают в манипуляциях с данными московской лаборатории, РУСАДА могут вновь отстранить

Качай приложение Eurosport для iOS и Android