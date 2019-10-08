Министерство спорта России направило в адрес Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) письмо с объяснениями по поводу изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

23 сентября ВАДА инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, дав российской стороне 3 недели, чтобы подготовить объяснение данной ситуации.

«8 октября в адрес Всемирного антидопингового агентства было отправлено письмо в ответ на уточняющие вопросы, поступившие в Минспорт России и РУСАДА по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории. Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий. В своем письме ВАДА просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию. На каждый вопрос эксперты дали объяснения.

Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов», – заявил министр спорта России Павел Колобков в беседе с ТАСС.

20 сентября 2018 года исполком ВАДА признал РУСАДА соответствующим кодексу. Российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году.

Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. В условиях говорилось, что требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных.

В январе ВАДА получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов за 2012-2015 гг.; в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.

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