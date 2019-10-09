Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило получение объяснений от российской стороны по подозрению в махинации с данными московской антидопинговой лаборатории.

«ВАДА подтверждает получение ответа от российских властей на большой список дательных и технический вопросов относительно данных, которые были получены из московской лаборатории в январе 2019 года. Вопросы были направлены для предоставления возможности объяснить некоторые несоответствия в соответствии с решением ВАДА от 17 сентября 2019 года об официальной процедуре соблюдения требований в отношении РУСАДА.

Результат появится после анализа ответов специалистами ВАДА и независимыми судмедэкспертами. Его сообщат независимому комитету по соответствию (CRC), а комитет решит, стоит ли предоставлять официальную рекомендацию Исполнительному комитету. Крайнего срока оглашения решения нет – нужно соблюдать надлежащую процедуру. Но ВАДА будет заниматься этим вопросом максимально быстро», – сообщается на сайте антидопингового агентства.

Если наличие махинаций подтвердится, Россия может пропустить две Олимпиады.

В январе ВАДА получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов за 2012-2015 гг.; в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.

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