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ВАДА получило объяснения от России, но сегодня вердикта не будет

ВАДА получило объяснения от России, но сегодня вердикта не будет
Eurosport

51 мин. назад

День икс переносится.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило получение объяснений от российской стороны по подозрению в махинации с данными московской антидопинговой лаборатории.

«ВАДА подтверждает получение ответа от российских властей на большой список дательных и технический вопросов относительно данных, которые были получены из московской лаборатории в январе 2019 года. Вопросы были направлены для предоставления возможности объяснить некоторые несоответствия в соответствии с решением ВАДА от 17 сентября 2019 года об официальной процедуре соблюдения требований в отношении РУСАДА.

Результат появится после анализа ответов специалистами ВАДА и независимыми судмедэкспертами. Его сообщат независимому комитету по соответствию (CRC), а комитет решит, стоит ли предоставлять официальную рекомендацию Исполнительному комитету. Крайнего срока оглашения решения нет – нужно соблюдать надлежащую процедуру. Но ВАДА будет заниматься этим вопросом максимально быстро», – сообщается на сайте антидопингового агентства.

  • Если наличие махинаций подтвердится, Россия может пропустить две Олимпиады.
  • В январе ВАДА получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов за 2012-2015 гг.; в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.

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