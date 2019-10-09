Протесты в Гонконге против законопроекта об экстрадиции отражаются на спорте – не только на китайском, но и на мировом. Правительство Китая решительно подавляет инакомыслие в любых масштабах – например, серьезные финансовые потери понесет такой гигант, как НБА.

Как и многие современные скандалы, все началось с твита: менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори поддержал протестующих и нарвался на острую критику вплоть до того, что Китай объявил о прекращении сотрудничества с командой. За Мори неожиданно вступился комиссионер НБА Адам Сильвер, заявивший, что тот имеет право на свободу слова, да и Лига не стала клеймить возмутителя спокойствия:

«Твит оскорбил многих друзей и поклонников НБА в Китае. Но Дэрил дал понять, что его сообщение не передает позицию «Хьюстона» или НБА. Ценности Лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным вопросам», – написал директор по коммуникациям НБА Майк Басс.

«Торонто Рэпторс» – чемпионы НБАGetty Images

Китайцы ответили резко и максимально радикально – просто обрубили все трансляции предсезонных игр НБА. «Сильвер поддержал Мори в его праве на свободу слова. А мы выражаем в связи с этим решительное недовольство и протест. Полагаем, что любые высказывания, бросающие вызов государственному суверенитету и общественной стабильности, не попадают под категорию права на свободу слова. В связи с этим мы решили приостановить трансляции предсезонных матчей НБА и проверить все форматы сотрудничества с Лигой», – говорится в заявлении спортивного канала Центрального телевидения Китая.

Китайские власти могут отменить предсезонные матчи между «Лейкерс» и «Бруклином», которые запланировано провести на территории Шанхая и Шэньчжэня. В Шанхае уже снимают баннеры с символикой НБА.

Жестко лютует Blizzard Entertainment – американский разработчик и издатель компьютерных игр. Игрок в Hearthstone Вай Чунг во время послематчевого интервью на стриме появился на экранах в противогазе и выкрикнул, что Гонконг будет свободным. В Blizzard перепугались, что потеряют китайскую аудиторию, и в отличие от НБА приняли меры самостоятельно: у киберспорсмена отобрали титул GrandMaster и часть призовых. По мнению компании, Чунг воспользовался их медийными возможностями, чтобы оскорбить группу людей.

Сообщество геймеров вступилось за своего и допустило бойкот платформы Blizzard. На Reddit появились призывы отказаться от продукции компании и отменить подписку на ее сервисы, так как руководство «прогибается под Китай».

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