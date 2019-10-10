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Путин: «Россия выполняет требования ВАДА в полном объеме»
Президент считает, что новые разговоры о допинге в российском спорте преувеличены.
Президент Владимир Путин выступил на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде. Глава государства заявил, что в стране нет проблем с требованиями Всемирного антидопингового агентства.
«Не менее активно сотрудничаем и с ВАДА. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме... [Государство заинтересовано в том,] чтобы российские спортсмены выходили на арену на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта», – приводит слова Путина РИА «Новости».
- Ранее появилась информация, что Россия могла манипулировать данными московской антидопинговой лаборатории перед отправкой в ВАДА.
- Глава Минспорта 8 октября заявил, что организация получила ответы на все возникшие вопросы.
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