Президент Владимир Путин выступил на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде. Глава государства заявил, что в стране нет проблем с требованиями Всемирного антидопингового агентства.

«Не менее активно сотрудничаем и с ВАДА. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме... [Государство заинтересовано в том,] чтобы российские спортсмены выходили на арену на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что Россия могла манипулировать данными московской антидопинговой лаборатории перед отправкой в ВАДА.

Глава Минспорта 8 октября заявил, что организация получила ответы на все возникшие вопросы.

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