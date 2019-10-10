На новые кроссовки Nike Air Max нанесли стальное распятие, а в подошвы закачали святую воду

В Нью-Йорке разработали специальную модель кроссовок Nike Air Max 97. Обувь от компании MSCHF называется Jesus Shoes (туфли Иисуса), слоган – «Ходи по воде».

Сверху кроссовки украшены стальным распятием, в подошвы закачана подкрашенная вода из реки Иордан. Цвет стельки – красный, как обувь у папы римского, а сбоку написан номер фрагмента из Евангелия от Матфея, где говорится о прогулках Иисуса по воде («MT 14:25»).

Начальник отдела продаж компании Дэниел Гринберг объяснил, что они хотели продемонстрировать абсурдность коллабораций в современном мире, а этот опыт – сотрудничество производителей обуви с Иисусом, «самым влиятельным человеком всех времен». Его слова цитирует Cosmopolitan.

Всего было выпущено 20 уникальных пар, шесть пар отправили блогерам и селебрити.

Оставшиеся 14 быстро распродали, цена – 3000 долларов за пару.

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