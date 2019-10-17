Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал об изменении данных в московской антидопинговой лаборатории.

«Во-первых, РУСАДА получило от ВАДА такой же пакет документов, который отправили министру спорта Павлу Колобкову. Во-вторых, существует определенная внутренняя информация. Это проистекает даже из тех требований, которые предъявили России.

Речь идет о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Все было сделано системно и организованно. Более того, Джонатан Тэйлор прямо заявил, что у привлеченных экспертов не осталось сомнений: изменения были внесены вручную», – цитирует Гануса RT.

Из-за скандала с изменением базы данных Россия может пропустить две Олимпиады – летнюю в Токио и зимнюю в Пекине.

В 2018 году спортсмены из России выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Минспорт предоставил ВАДА объяснения по поводу данных московской лаборатории

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