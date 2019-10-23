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В США одобрили закон Родченкова. Теперь нарушителям антидопинговых правил грозит тюрьма

В США одобрили закон Родченкова. Теперь нарушителям антидопинговых правил грозит тюрьма
Eurosport

17 мин. назад

Все очень сурово и серьезно.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил, сообщает Insidethegames.

Закон имени Григория Родченкова предполагает уголовное наказание за участие в схемах, позволяющих влиять на результаты крупных международных соревнований при помощи запрещенных веществ или методов.

Максимальная ответственность, с которой могут столкнуться нарушители закона Родченкова, – лишение свободы на 10 лет и до 250 тысяч долларов штрафа (если нарушитель не индивидуальное лицо – 1 млн долларов штрафа). Срок давности по таким преступлениям составляет 10 лет.

  • Ранее данный законопроект был единогласно одобрен юридическим комитетом.
  • Теперь закон передадут в Сенат, после чего он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

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