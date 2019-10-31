Звезды спорта нарядились в Джокера к Хэллоуину. Выбери лучшего клоуна

В ночь в 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин. Звезды спорта тоже наряжаются в разных страшилищ, и самый популярный костюм, похоже, Джокер. За последние 11 лет фильмы по комиксам DC показали трех разных Джокеров – в исполнении Хита Леджера, Джареда Лето и Хоакина Феникса. Каждой вариации персонажа нашлось место на тусовках спортсменов.

К 26 октября фильм «Джокер» собрал в мировом прокате 788,1 млн долларов и возглавил рейтинг самых кассовых картин с рейтингом 18+.

Сжег мопед, украл трусы, испортил машину. Угадай, кто из футболистов реальный Джокер

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